Stagione teatrale di Bassano, il programma: da Alessandro Benvenuti a Isabella Rosellini

La Città di Bassano del Grappa presenta la nuova Stagione Teatrale per l'anno 2023-2024. Saranno soprattutto alcune protagoniste della scena nazionale, e non solo, a caratterizzare questa nuova stagione bassanese: celebri attrici del teatro e del cinema come Isabella Rossellini, Laura Morante, Maddalena Crippa, Ida Marinelli, Elena Ghiaurov, Galatea Ranzi, Laura Curino, si faranno interpreti di preziose storie rese immortali dal grande teatro classico, o tratte da romanzi di successo o ancora ispirate alla scienza e alla natura o infine dando voce a recenti drammaturgie e divertenti commedie.

Al Teatro Remondini, si vivrà un vero e proprio viaggio tra storie e temi che spaziano attraverso vari generi teatrali: dalle storie di donne alle storie d'amore, dalle storie di amicizia radicate nella grande tradizione teatrale, fino alla drammaturgia contemporanea. Questa stagione vedrà la partecipazione sia di celebrati protagonisti del panorama teatrale che di giovani talenti emergenti.

La tradizione degli "Aperitivi Teatrali" torna anche quest'anno, offrendo quattro appuntamenti pre-spettacolo al ridotto del Teatro Remondini, dalle 19 alle 20, dove il pubblico avrà l'opportunità di incontrare i protagonisti della stagione.

Programma

4 Dicembre 2023 - FALSTAFF A WINDSOR

Alessandro Benvenuti

L'eroe e antieroe "resuscita" a Windsor esprimendo, gigione e irridente, la natura del suo personaggio: un'arroganza aristocratica con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al...

Alessandro Benvenuti – altro protagonista della scena teatrale e cinematografica italiana- riconsegna alla platea un antieroe irriverente e originale, sempre in bilico tra commedia e tragedia, tra superficie e profondità, un personaggio del tutto fedele ai suoi tratti identitari: l’amore per i piaceri della vita e lo spirito orgoglioso.

19 Dicembre 2023 - MEDEA

Laura Morante

Euripide con Medea rappresenta l’indicibile e il non rappresentabile del cuore umano nelle sue pieghe più profonde e oscure, dove istinto e intelletto, passione...

Laura Morante interpreta un personaggio mitico del teatro classico: Medea di Euripide. Artista di sofisticata sensibilità, musa di tanti registi del cinema contemporaneo, dà qui volto e voce a uno dei personaggi tragici più noti, estremi e coinvolgenti del teatro antico: Medea, donna tradita e abbandonata, lacerata dal dolore e dal desiderio di vendetta.

15 Gennaio 2024 - DARWIN'S SMILE

Isabella Rossellini

Vi siete mai chiesti perché il sorriso venga compreso in ogni parte del mondo mentre altri gesti sono propri solo di alcuni paesi? Da qui nasce Darwin’s smile...

Straordinaria anche la presenza di Isabella Rossellini che proprio a Bassano, inaugura la tournèe italiana del suo Darwin’s smile, dopo aver riscosso un incredibile successo in molti teatri americani ed europei. Uno spettacolo dove, con leggerezza e umorismo, la grande attrice dalla carriera internazionale, unisce le sue passioni per recitazione e scienza, regalando al pubblico una magnifica lezione sull’evoluzione e una grande lezione di teatro.

9 Febbraio 2024 - GLI INNAMORATI

Angela Demattè, Andrea Chiodi

Quella dei litigiosi Eugenia e Fulgenzio è una storia d’amore molto più sfaccettata di quel che sembra, dietro la quale si nascondono tensioni capaci di superare anche le contraddizioni tipiche...

Sempre nel filone dei grandi classici anche la commedia di Carlo Goldoni Gl’innamorati, con regia di Andrea Chiodi, che vede in scena 9 giovani attori del Teatro Stabile del Veneto. Una storia d’amore assai sfaccettata con personaggi molto più vicini al nostro tempo di quel che possiamo immaginare: due giovani che dovranno imparare dalle loro disavventure che l’amore non basta a se stesso, ed anzi gestirlo è assai complesso.

27 Febbraio 2024 - UN SOGNO A ISTANBUL

Maddalena Crippa e Maximilian Nisi

Un sogno a Istanbul racconta di Max e Maša, e del loro amore. Lui, ingegnere austriaco, viene mandato a Sarajevo per un sopralluogo nell’inverno del ’97...

Maddalena Crippa è la magnifica interprete di Un sogno a Istanbul tratto dal best seller di Paolo Rumiz “La cotogna di Istanbul”. Un testo teatrale di grande forza e suggestione che racconta della straordinaria storia d’amore di e Max e Maša, a cui Maddalena Crippa restituisce, con eleganza e inarrivabile profondità, la complessità delle sue diverse anime.

4 Marzo 2024 - IL FIGLIO

Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini

Nicola frequenta l’ultima classe del liceo e vive a casa della madre Anna. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia...

Ancora storie di oggi con Il Figlio di Florian Zeller, di cui venne presentato nella scorsa stagione bassanese La madre con Lunetta Savino. Con un cast eccellente, a partire da Cesare Bocci e Galatea Ranzi, Il Figlio racconta con sottigliezza, tensione e grande attualità le incomprensioni generazionali e la distanza che mettiamo tra noi e gli altri, e in fondo con noi stessi.

TRE DONNE ALTE - 16 Marzo 2024

Con Ida Marinelli

Edward Albee ha creato con Tre donne alte un capolavoro di intelligenza, abilità teatrale e profondità. Mentre un’autoritaria, sarcastica, impietosa signora novantaduenne sta morendo...

Ida Marinelli porta in scena un intenso dramma firmato da uno dei più importanti drammatografi americani del XX secolo. L'opera offre una profonda riflessione sul tempo, sulla vita e sulla morte, con dialoghi penetranti e situazioni capaci di catturare e coinvolgere l'attenzione dello spettatore dalla prima all'ultima battuta.

L'ONESTO FANTASMA - 23 Marzo 2024

Gianmarco Tognazzi

Quattro attori, che anni prima durante una tournée sono diventati grandi amici, si ritrovano in tre, uno di loro non c’è più...

Gianmarco Tognazzi guida un cast brillante in questa riflessione sull'amicizia, la perdita e la memoria. Una storia che mescola la dolcezza dei ricordi con il dolore dell'assenza, unendo commedia e dramma in un equilibrio perfetto.

PIGIAMA PER SEI - 30 Marzo 2024

Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo, nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi...

Un'opera comica brillante, Pigiama per sei si rivela come uno degli spettacoli più esilaranti della stagione. Laura Curino e il suo straordinario cast ci trascinano in un vortice di equivoci, risate e sorprese, in una notte in cui tutto può succedere.

Gli spettacoli andranno in scena al Teatro Remondini di Bassano alle ore 21.

BIGLIETTI: 25 Euro

Per ulteriori informazioni o dettagli sulla stagione, potete visitare il sito web di Bassano del Grappa o chiamare il numero +39 0424 524214.