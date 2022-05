Spazi e tempi della villa: letteratura, cultura e diritto

Prendendo spunto dalla prestigiosa location, Villa Fracanzan Piovene, la Giornata di Studi è tesa ad illustrare la presenza e il ruolo storico, letterario e culturale della villa/palazzo/castello in un percorso interdisciplinare che intreccia letteratura inglese, diritto, sociologia e storia dell’arte. L’architettura della villa, che costituisce il setting di numerose opere letterarie e filmiche, si apre spesso alla dimensione metaforica introducendo così importanti tematiche culturali e sociali.

Relatori in ordine alfabetico:

Chiara Battisti / Elisa Bizzotto / Daniela Carpi / Fulvio Cortese / Sidia Fiorato / Giorgio Gosetti / Susan Honeyman / Matteo Nicolini / Anja Meyer / Marco Ongaro



Nel caso di interesse a partecipare o di richieste informazioni, si prega di contattare l’Assessore alla Cultura Marco Ongaro alla mail m.ongaro@comune.orgiano.vi.it o al numero + 39 346 249 4599.



Il convegno vanta anche dei seguenti patrocini: Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Provincia di Verona e Istituto di Istruzione Superiore “U. Masotto” di Noventa Vic.na, in qualità di scuola polo per la formazione dell’Ambito 8.



Incontro aperto alla cittadinanza