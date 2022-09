Slow spritz, presentazione del libro di Ettore Molon

Ma qual è la vera ricetta dello Spritz? Nessuno lo può dire perché la ricetta del cocktail tra i più famosi al mondo non esiste! Causa del suo carattere "glocal". "Globale" per i bitter e aperitivi oramai mondiali, "Local" per l'irriducibile individualità del vino, suo componente indispensabile. Lo spritz fa parte della cultura dell’ombra, veneta, ma è un nome "foresto" pieno di consonanti. Il tempo dello spritz è un attimo di pausa, di sospensione e di attesa. Fondamentale per la storia del moderno spritz è che il vino, dopo aver sposato l’acqua fin dai tempi antichi, ha incontrato a metà ‘800 il rosso del Bitter. Lo spritz soddisfa così anche la nostra sete di colore. Una scorza di limone arrivato da lontano e lo spritz è servito. Ah! dimenticavamo lo spruzzo di seltz!

In programma il 23/09/2022 alla Biblioteca La Vigna di Vicenza alle ore 17,30