Simone Cristicchi in "Lo Chiederemo agli Alberi" al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 6 aprile, alle 20:45, il palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza si illuminerà della presenza di Simone Cristicchi, uno degli artisti più poliedrici e sensibili del panorama italiano, con lo spettacolo "Lo Chiederemo agli Alberi". Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2019 e una serie di successi teatrali, Cristicchi ritorna a incantare il pubblico vicentino con un evento che promette di essere non solo un concerto ma una vera e propria esperienza emotiva e riflessiva.

Accompagnato da Riccardo Ciaramellari al pianoforte, alle tastiere e alla fisarmonica, Riccardo Corso alle chitarre e Giuseppe Tortora al violoncello, Cristicchi darà vita ad un racconto in musica che attraversa la sua carriera. Dalle note commoventi di "Ti regalerò una rosa" e "Abbi cura di me", fino ai toni più intimisti del suo ultimo lavoro "Paradiso – Dalle tenebre alla luce", lo spettacolo si snoda in un viaggio emozionale tra le melodie e parole dell'artista, offrendo un dialogo aperto fra la poesia delle sue canzoni e i temi della riflessione civile.

Prezzo Intero: €39,00

Tariffa Over 65: €34,00

Tariffa Under 30: €23,00