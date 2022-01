“Si salvi chi può” con Teatrotergola a San Lazzaro

Prosegue la 23ª edizione della rassegna “TeatroSei”, organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza e dal Comitato provinciale di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), con la collaborazione delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno e la partecipazione delle Parrocchie di San Giuseppe (Mercato Nuovo) e San Lazzaro.

E proprio al Teatro San Lazzaro domenica 30 gennaio alle 16.30 è attesa la compagnia Teatrotergola di Vigonza (Padova) in “Si salvi chi può”, spassosa commedia di Antonio Micheluzzi. Le paradossali vicende narrate hanno per protagonista il sindaco di un paesino, il cui progetto di far visita ad un amico in Argentina è interrotto al porto di Genova da un ostacolo molto particolare: l’incontro con una entraîneuse, che dà alla sua vita una piega del tutto imprevista, tra risate ed equivoci.

La rassegna prosegue fino al 27 febbraio.

Ingresso unico a 7 euro. Accesso consentito nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 327 9339863 dal mercoledì precedente ogni spettacolo, dalle 14 alle 20.