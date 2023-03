Shibusa | Opere al nero

Mostra personale di Nadir Basso, con una selezione della sua più recente produzione di

ceramiche raku.

A cura di Petra Cason Olivares e NUMA contemporary

Inaugurazione sabato 4 marzo, ore 18.30

Presso l'Atelier L'IDEA di M.Luisa Amatori

Piazza dei Signori, 56 - Vicenza

Martedì-sabato 9.30-12.30, 15.30-19.30

Informazioni

www.numacontemporary.com | info@numacontemporary.com

www.nadiraku.it



APNEE CANGIANTI

a cura di Petra Cason Olivares

C’è una fase, nel processo antichissimo di creazione delle ceramiche raku, che più di ogni

altra mi affascina.

Non è tanto nella scelta accurata della materia prima, quell’argilla purissima che nell’antico

Giappone veniva cavata solo in determinate zone del Paese. Non è nemmeno il momento in

cui la creta morbida viene plasmata dal vasaio, con il primo e più importante strumento che

l’Uomo da tempi immemori possiede, le sue stesse mani. Non è nemmeno la stesura attenta

degli smalti sulla superficie levigata del manufatto, dopo che i quasi mille gradi del fuoco

hanno reso salda la materia, stabile la forma.

È, invece, quel momento in cui il vaso entra, per un lungo istante, in apnea. Nella pratica

raku, la ceramica dipinta torna per una seconda volta nella cavità incandescente del forno,

finché il vasaio non la estrae. È qui che tutto cambia: il manufatto viene deposto su del

materiale combustibile (foglie secche, carta, segatura...) che, infiammandosi a contatto con

la ceramica incandescente, ruba all’aria ossigeno, creando la “trasformazione alchemica”.

In questa apnea - una pausa dal "respiro" del vaso - la ceramica assume l’aura che è tipica

della produzione raku: l’aspetto cangiante della sua superficie traslucida, la craquelure che

scompone in piccolissime frazioni la sua patina adamantina, il nero fumo che tinge le parti

prive di smalti. Il fuoco e l’aria rarefatta concorrono alla trasmutazione chimica degli smalti.

Qui il ceramista non ha più potere: la sapienza si inchina al caso, il vero elemento che

determina l’aspetto finale dell’opera.



Come spesso avviene per gli insegnamenti che provengono dalla cultura orientale, anche la

tecnica raku si è aperta, nei secoli, alle suggestioni provenienti da altri mondi, da contesti

anche lontanissimi dal Giappone delle origini, che hanno fatto sì che la pratica non si

limitasse al pedissequo rispetto della tradizione, ma integrasse in sé la spinta inesausta del

rinnovamento.

Nadir Basso condensa, nella sua personale pratica, la conoscenza della tecnica ceramica

della tradizione a noi geograficamente più vicina: la sua è una famiglia di ceramisti contigua

alla scuola di Nove e Bassano, e la sua formazione ricalca la via intrapresa dai grandi

maestri ceramisti del secolo scorso. Ma la pratica non è che una parte della ricerca.

Una ricerca quotidiana si rivela nell’azione ponderata che accompagna ogni singolo giorno

attraverso la cura per le cose semplici, raffinate, sobrie: una sorta di dáim?n - lo spirito

guida, il silenzioso compagno di viaggio che nelle culture orientali svela la nostra vera

vocazione - sembra manifestarsi appieno, quando a fianco della ceramica raku, Nadir dedica

il suo tempo alla meditazione zen o all’arte della calligrafia giapponese, lo shod?. Una

filosofia di vita.

“?nanda, tra gli elementi interconnessi che hanno fatto sì che la ciotola esista, vedi l’acqua?”

“Certo, signore. Il vasaio ha avuto bisogno di acqua per impastare l’argilla e modellare la

ciotola”.

“Dunque l’esistenza della ciotola dipende dall’esistenza dell’acqua. Inoltre, ?nanda, vedi

l’elemento fuoco?”

“Certo, signore. E’ stato necessario il fuoco per cuocere l’argilla, dunque vedo in essa fuoco

e calore”.

“Che altro vedi?”

“Vedo aria senza la quale il fuoco non si sarebbe acceso e il vasaio non avrebbe respirato.

Vedo il vasaio e l’abilità delle sue mani. Vedo la sua coscienza. Vedo il forno e la legna che

l’ha alimentato. Vedo gli alberi che hanno fornito la legna. Vedo la pioggia, il sole e la terra

che hanno fatto crescere gli alberi. Signore, vedo migliaia di elementi interconnessi che

hanno concorso alla formazione di questa ciotola”.

Aggiungo io: vedo i tanti viaggi compiuti, i molti libri letti, e così i volti incrociati, le lingue

udite e parlate, l’arte osservata e imparata, di culture e popoli vicini e lontani. La “mescla”,

dal portoghese “miscuglio”, è ciò che compone ogni singolo manufatto realizzato da Nadir

Basso. Esperienze allo stato solido, dalla superficie cangiante, ognuna delle quali attinge,

anche nei nomi, al bacino di diverse cosmogonie e mitologie.

Ogni sua opera ceramica è una storia, che valica dalla cultura greca a quella persiana, alla

shintoista.



1 scrittura buddista Samyutta Nikaya. Tratto da “Il silenzio è cosa viva”, C. L. Candiani, Einaudi 2018



“Mi è piaciuto pescare lì in ragione di una risonanza che cercavo tra le forme vagamente

arcaiche ed esotiche di alcuni miei manufatti e l’orizzonte di alterità - nello spazio e nel

tempo - a cui quei nomi stessi rimandano. Spesso sono divinità che presiedono a qualche

ambito del mondo naturale - e sappiamo quanto conti la natura nell’orizzonte estetico delle

pratiche orientali, ceramica raku compresa”, scrive l’Artista.

Un oggetto piccolo, apparentemente insignificante, come una tazza da tè, è all’origine di una

storia lunga oltre cinque secoli la quale, uscita silenziosamente dai confini spaziali e

temporali del Giappone antico, si è ramificata come un albero dalle fronde rigogliose. Più

scende nelle profondità del terreno, e più è in grado di estendersi, espandersi, allargarsi,

fino a dare vita a una genealogia che unisce gli essenziali elementi alchemici: la terra, il

fuoco, l’acqua. L’aria.

Se in una notte stellata tenessimo nell’incavo di una mano la giusta quantità d’acqua per

colmare la misura, e guardassimo al piccolo specchio liquido con occhi attenti, potremmo

scorgere l’intero universo. Avremmo tra le mani ciò che basta. Il tutto.

SHORT BIO

Nadir Basso è nato a Marostica nel 1968.

Nella precedente vita, dopo gli studi in Lettere a Padova, è stato prima teatrante e poi

libraio - negli interstizi e nei periodi vacanti già ceramista e decoratore nel laboratorio del

padre, Gianbattista Basso, che gli ha trasmesso il suo sapere legato alla ceramica

tradizionale.

Si dedica alla ceramica a tempo pieno da una decina d’anni e (ri)scopre la ceramica raku -

avvicinata nei primi del 2000 grazie ad un maestro padovano - all’inizio della pandemia.

Ne perfeziona la tecnica e ne approfondisce lo spirito sotto le cure di Nico Toniolo, maestro

ceramista per anni sodale di Alessio Tasca.

Trova in questa declinazione del fare ceramico un proprio dàimon buono, un luogo dove far

convergere l’interesse coltivato negli anni per pratiche e saperi dell’oriente estremo (come

lo shod? e il pensiero zen) che condividono con la ceramica raku (raku significa



‘altre’ rispetto alle nostre - e per questo profondamente affascinanti.