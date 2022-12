Serata del Broccolo Fiolaro De.Co, in scena la solidarietà

Quando la solidarietà fa da contorno al broccolo fiolaro. Sabato 10 dicembre, nel contesto della sagra di San Nicola a Olmo di Creazzo, andrà in scena la Serata del Broccolo Fiolaro De.Co.. Per celebrare al meglio il famoso ortaggio, che viene raccolto durante la stagione invernale, la Pro Loco ha organizzato una cena dedicata.

Una mangiata a chilometro zero, resa possibile grazie alla collaborazione con i produttori certificati di broccolo fiolaro di Creazzo, unita alla pluridecennale esperienza dei cuochi del paese, custodi dei segreti in grado di rendere gustosa e ricercata ogni pietanza. A collaborare in sala e in cucina ci saranno anche i ragazzi di A.gen.do, l’associazione dei genitori di ragazzi con sindrome di Down.

La cena, che si svolgerà nel tendone allestito in piazza San Nicola a Olmo di Creazzo, inizierà alle ore 19:30 ed è prenotabile al costo di 25 euro presso l’edicola di Celin Manuela in via Pasubio a Creazzo , oppure al seguente link: https://upcreazzo.it/?product=pranzo-a-base-di-broccolo-fiolaro-de-co-11-dicembre-2022. Prenotazioni entro il 6 dicembre.

Questo il menù: