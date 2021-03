Sentieri di Guerra al Forte Corbin

Sabato 6 Marzo 2021 dalle 9.30 alle 13.00

Passeggiata o ciaspolata guidata storica tra i luoghi della Grande Guerra

META:Forte Corbin- Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati. Se non dovesse esserci abbastanza neve per ciaspolare si tratterà di una passeggiata.

Una rigenerante escursione nell’Altopiano dei Sette Comuni ci offre l’occasione per raccontarvi storie di uomini e di battaglie riguardanti la nostra meta: il forte Corbin.

Questa fortificazione italiana è stata impiegata durante la Prima Guerra Mondiale, oggi restaurata, si affaccia sulla Val d’Astico, offrendo oggi la vista di panorami da cartolina.

Questo e molto più, è quello che vi aspetta lungo questo percorso nei pressi di Treschè Conca.

La guida interpretando il paesaggio vi condurrà in un viaggio nella Storia per regalarvi un’esperienza in Natura ricca di emozioni!

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, la lunghezza non supera i 7 km.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: alle 9.30 alla Fonte degli Elfi di Treschè Conca (accanto alla Chiesa) -Via Ostarelli, 8, 36010 Treschè Conca di Roana VI https://goo.gl/maps/5EPJVy1GcZdejMdM7

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.