Secret tour: Villa Zileri, Tiepolo e la grotta delle conchiglie

Esplora la magia e la storia di Villa Zileri in un affascinante viaggio attraverso secoli di nobiltà vicentina. Fondato nel 1436 dal conte Antonio Nicolò dei Loschi, il complesso ha prosperato nel corso dei secoli, diventando un punto di riferimento per la cultura e l'economia locale.



Trasferitosi alla famiglia Zileri nell'Ottocento, la villa è stata recentemente restaurata per adattarsi a uno stile di vita contemporaneo. Oggi, rappresenta un esempio straordinario di integrazione nella vita economica e culturale della regione veneta.



Solo per i partecipanti di Veneto Segreto, è disponibile un'opzione esclusiva: con un supplemento di soli 2 euro, potrete visitare la suggestiva cappella gentilizia!



Quando: DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024

Orari dei turni:



1° turno: 10.00

2° turno: 11.45

3° turno: 14.00

4° turno: 15.30



Dove: All’ingresso di Villa Zileri, Viale Zileri, 4/6 – 36050 Monteviale (VI)

Durata: Circa 1h30

Costo itinerario:

Adulti: 16 euro

Ragazzi fino ai 12 anni: 8 euro

Caratteristiche speciali:

Barriere architettoniche: Comunicandolo con anticipo, è possibile visitare la Villa, esclusa la cappella gentilizia.



Gallery



Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile tra storia, cultura e bellezza, esplorando Villa Zileri e il suo straordinario patrimonio.