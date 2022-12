Se devi dire una bugia dilla grossa, con Antonio Catania, Paola Quattrini, Paola Barale

Se devi dire una bugia dilla grossa, in programma al Teatro Comunale di Thiene dal 13 al 15 dicembre è un cavallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida.

La solida struttura comica che caratterizza la commedia, che lo stesso Cooney aveva rappresentato allo Shaftesbury Theatre, che ha poi fatto il giro del mondo e che lo stesso Garinei ha poi portato in scena con enorme successo, è per il nostro mercato un grande ritorno.

L’allestimento è ispirato a quello originale firmato dalla ditta G&G con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro femminile del governo dell’opposizione.

Se devi dire una bugia dilla grossa al teatro Comunale di Thiene (VI) in scena: 13/12/2022 - 15/12/2022

Protagonista:Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale.

Produzione:Ginevra Produzioni

Regia:Pietro Garinei, Luigi Russo (2019)

Autore:Ray Cooney