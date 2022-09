Scopriamo l'autunno: biciclettata in campagna con ristori

Una bella pedalata in bici per tutta la famiglia. Domenica 18 Settembre 2022 alla 36° edizione di SCOPRIAMO L'AUTUNNO NEI CAMPI.

Non un semplice giro in bici, ma anche assaggi dei prodotti locali delle aziende, attività didattiche, musica. Il tutto pedalando immersi nei bei paesaggi offerti dal territorio dell’Alto Vicentino. Una occasione perfetta per conoscere le aziende agricole del territorio. Inoltre ci sanno punti ristoro con cucina e bar in cui sarà possibile fermarsi per ricaricare le energie.

La partenza può essere fatta dalle ore 9 alle 14, il tempo di percorrenza è di circa 3 ore, la manifestazione chiude alle 17.

1 percorso (23km) in campagna da fare con amici e famiglia divertendosi all'aperto in salute

4 assaggi con i nostri prodotti agricoli locali

Attività didattiche e di intrattenimento per grandi e piccini lungo tutto il percorso

2 grandi ristori dove rifocillarsi immersi nelle nostre aziende agricole

Accessi al percorso consigliati