Arriva Saviano a Bassano, con Pietro Grasso si parlerà di mafia

E anche quest’anno le tre sorelle Manfrotto: Lorenza, Lavinia e Veronica, titolari della Libreria Palazzo Roberti di Bassano e promotrici della rassegna Resistere hanno predisposto un programma in cui ospiti prestigiosi intervengono sui temi di attualità.

La terza giornata di Resistere si chiuderà con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna letteraria. Sul palco del Castello degli Ezzelini saliranno infatti Roberto Saviano e Pietro Grasso con Mario Calabresi.

Sabato 18 giugno 2022 alle 21,15 Castello degli Ezzelini (Bassano del Grappa)

Roberto Saviano e Pietro Grasso con Mario Calabresi / RESISTERE 2022

Giovanni Falcone amava dire ai giovani: "Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in questo che sta l'essenza della dignità umana". Roberto Saviano e Pietro Grasso ci raccontano una pagina fatidica della nostra storia: la vita e il sacrificio di un uomo coraggioso. Roberto Saviano, giornalista e scrittore, è conosciuto in tutto il mondo per le sue inchieste sulla criminalità. Autore di best sellers, collabora con testate giornalistiche internazionali e come sceneggiatore ha ricevuto riconoscimenti a Cannes e Berlino. Pietro Grasso, magistrato, è stato giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa nostra. Ricopre la carica di Senatore dopo essere stato Presidente del Senato dal 2013 al 2018. Mario Calabresi è scrittore e giornalista. Ha diretto quotidiani nazionali come La Stampa e Repubblica. Dirige "Chora media", di cui è uno dei fondatori. È ideatore del podcast Altre/Storie.

ACCESSO AGLI EVENTI: Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. ? Le sedi degli incontri possono subire variazioni. Si invita a consultare il sito o i canali social della libreria per ogni aggiornamento.

IN CASO DI MALTEMPO gli incontri in programma al Castello degli Ezzelini e al Chiostro del Museo Civico si terranno in Sala da Ponte.