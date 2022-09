Sapori di Calvene: dimostrazione della lavorazione del formaggio

Cuore Pedemontana insieme all’Amministrazione Comunale di Calvene propongono delle giornate all’insegna della valorizzazione e promozione della contrada del Monte Calvene, in particolare la sua tradizione nell'arte della lavorazione casearia che in queste valli si è distinta per qualità e che ha contribuito a caratterizzare questo paese.

Programma

Sabato 24 settembre, alle ore 10:00, ci sarà una dimostrazione dal vivo del processo di lavorazione del latte ad opera dei casari del Monte e a seguire una degustazione di formaggi con abbinamento di vini DOC di Breganze. Presente anche la Confraternita del Formajo nel Pignato DECO di Caltrano, uno dei piatti tipici della tradizione di queste valli.

Mercoledì 28 settembre, alle ore 20:00, presso la Sala Polivalente via Bordogni a Calvene si svolgerà un incontro sul tema “Malghe, pastorizia e formaggio” a cura prof. Sergio Varini (Delegato Onaf) e con i preziosi contributi del prof. Giancarlo Bortoli, relatore della serata.

La prenotazione per la degustazione è obbligatoria via mail o al numero 3477425420.

Per info www.cuorepedemontana.it

Cuore Pedemontana è un’iniziativa dell’?????? ??????? ?????? resa possibile con i finanziamenti del ??? ???????? ?????????.