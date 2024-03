Sapori Berici, a Lonigo: grande stand gastronomico con piatti della tradizione

SAPORI BERICI, il 2° Salone del Tai Rosso dei Berici e della Sopressa De.Co. di Lonigo presso Parco Ippodromo di Lonigo (VI) da Venerdì 5 a Domenica 7 aprile 2024.

Durante il Salone le Cantine ed i Produttori agroalimentari del territorio avranno la possibilità di far conoscere i propri prodotti all’interno del Padiglione Coperto che ospiterà le aree di presentazione e degustazione oltre ad un’ampia area ristorazione dove verranno proposte le tradizioni culinarie dei Colli Berici anche attraverso le molteplici sfumature del Tai Rosso dei Berici in abbinamento alla Sopressa De.Co. di Lonigo.

LE TRE GIORNATE dalle ore 10 alle ore 22 saranno, invece, dedicate ai percorsi di degustazione a pagamento per il grande pubblico che, attraverso coupon, potranno assaggiare le specialità in esposizione e successivamente acquistare i vini ed i prodotti a loro più graditi.

La giornata del SABATO con la masterclass dalle 11.30 alle 13.30 sarà dedicata all’incontro delle cantine e dei produttori agroalimentari presenti con le aziende di ristorazione per far conoscere queste due eccellenze e tutta la loro produzione al fine di dar vita a partnership commerciali.

La grande ristorazione sarà attiva dal venerdi ore 18.00 alle 24.00.

SAPORI BERICI sarà anche una grande festa ricca di musica, taverne, cibi e intrattenimento, curata da CSC Leoniceno in collaborazione con Locandieri Leoniceni.