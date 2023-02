San Valentino a Villa Valmarana ai Nani

San Valentino 2023 in Palazzina di Villa Valmarana ai Nani che si terrà presso la Palazzina di Villa Valmarana ai Nani, Martedì 14 febbraio. Un'esclusiva visita guidata alle storie d’amore raffigurate in Palazzina, le luci soffuse di una splendida Villa Veneta e un calice di vino nelle sale affrescate dai Tiepolo…un momento speciale per iniziare la serata di San Valentino in un'atmosfera unica e indimenticabile.

Programma della serata: San Valentino 2023

18.30: apertura cancelli della Palazzina di Villa Valmarana

19.00: inizio visita guidata

19.45: calice di vino

20.30: chiusura della Palazzina

Tariffa, servizi inclusi e info: Palazzina di Villa Valmarana "Ai Nani" Via Dei Nani, 2 – Vicenza Telefono: +39 3515326867 Email: palazzina@villavalmarana.com

15 € a persona: il prezzo comprende il parcheggio all’interno della Villa, ingresso alla Palazzina di Villa Valmarana ai Nani, la visita guidata agli affreschi dei Tiepolo e un calice di vino

Prenotazione e prepagamento online sono obbligatori

Posti limitati