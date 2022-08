Sagra parrocchiale di Cornedo, 4 giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/08/2022 al 29/08/2022 da domani Orario non disponibile

Dal 26 al 29 agosto ritorna la Sagra Parrocchiale di Cornedo Vicentino.

Quattro giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento.



EVENTI:



Venerdì 26 Agosto



21.00 presso Sala San Giovanni

CONCERTO CORO ACQUA CIARA



21.00 presso Piastra Oratorio

SERATA LATIN – POP TRIO DE JANEIRO + SPECIAL GUEST

_________________________________



Sabato 27 Agosto



21.00 in Piazza

CONCERTO BLACK WALL (PINK FLOYD TRIBUTE BAND)



21.00 presso Piastra Oratorio

SERATA DANZANTE ORCHESTRA RENZO E I QUADRIFOGLI

_________________________________



Domenica 28 Agosto



15.00 presso Parco Pretto

MINIMARCIA AL PARCO



21.00 in Piazza

CONCERTO BANDA CITTADINA DI CORNEDO



21.00 presso Piastra Oratorio

CONECRTO CB BAND

_________________________________



Lunedì 29 Agosto



21.00 presso Piastra Oratorio

CLOSING PARTY BELFO DJ

_________________________________



PER I PIU’ PICCOLI:



Sabato 27 Agosto

19.00 BRICOLAGE e palloncini

_________________________________



Domenica 28 Agosto

18.00 LETTURA ANIMATA con bolle di sapone e palloncini

_________________________________



ALTRO:



PESCA DI BENEFICENZA

Orari di apertura: Venerdì dalle 19.00 alle 24.00 – Sabato dalle 18.00 alle 24.00 – Domenica dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 24.00 – Lunedì dalle 18.00 alle 23.00



MOSTRA “CORNEDO RACCONTA”

presso Sala San Giovanni

Cornedo si racconta attraverso l’esposizione di rare fotografie d’epoca della Prima guerra mondiale, della Ritirata dalla Russia, della civiltà contadina e della scuola di un tempo.

Orari di apertura: Venerdì, Sabato e Lunedì dalle 18.00 alle 22.00 – Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00



MOSTRA “40^ MOSTRA DEI FUNGHI”

presso Salone del Comune

Orari di apertura: Sabato dalle 20.30 alle 23.00 – Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00



Gallery





INOLTRE, PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE TROVERETE STAND GASTRONOMICI E AREA ATTREZZATA CON GONFIABILI.