Sagra di Valle San Floriano

Sagra Valle San Floriano 2023 - Grande ritorno dal 26 al 28 Maggio in Valle San Floriano a Marostica per la 58^ edizione.

3 serate per 3 stili di musica differenti

Ricco stand gastronomico con il mitico “piatto de San Florian” a fare da padrone, ampia scelta anche per amici vegetariani/vegani

Zona drink ampliata e una nuova “Cantinetta” con vino naturale scelto con cura dal territorio e zona chill con dj-set.

Programma

VENERDÌ 26 MAGGIO

Ore 19 - apertura stand gastronomico ed inaugurazione Cantinetta con MaterVi

Ore 22 - Dj Gaggia in consolle

SABATO 27 MAGGIO

Ore 18 apertura Cantinetta con presentazione vini by MaterVi e Riva Granda + dj-set

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 22 live set by Alex Fernet e Dj Outback from Trashdance

DOMENICA 28 MAGGIO

Ore 12 pranzo comunitario (solo su prenotazione)

ìStand gastronomico e Cantinetta aperti tutto il giorno

Ore 20 Live con Libera Uscita

Ore 22 estrazione lotteria

Pesca di beneficienza sempre aperta in orario sagra