Sagra di San Michele arcangelo a Brendola con 'speo osei scapà'

Finalmente torna l’appuntamento con la Sagra di San Michele Arcangelo. Dal 16 al 18 settembre 2022 a Brendola andranno in onda 3 giorni di festa che porteranno alla domenica alla 2ª edizione dello “SPEO OSEI SCAPÀ”.

Venerdì 16 serata giovani, oltre il vasto menù della sagra composto da numerosi primi, grigliate, e il baccalà, sarà disponibile anche il “Panin onto”. La serata sarà poi movimentata dall’evento musicale con dj set di Crash the party!



Sabato alle ore 16.00 nell’ambito del centenario di Santa Bertilla verrà disputata una partita di calcio tra la squadra nazionale suore e sacerdoti. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico, e nella serata ci sarà un’altro evento musicale adatto a tutti!



Domenica con il tanto atteso “SPEO OSEI SCAPÀ”. Dopo il successone del 2019, nella sua seconda edizione, a pranzo verrà servita dell’ottima carne allo spiedo, SOLO SU PRENOTAZIONE al numero 349 6838575 entro mercoledì 14 Settembre.

Nel pomeriggio ci sarà la presentazione delle attività sportive da parte della Polisportiva di Brendola, con esibizioni, spettacoli, sport e prove gratuite per tutti.

Ovviamente alle 19 riaprirà per l’ultima sera lo stand gastronomico pronto a servirvi sempre degli ottimi piatti! La serata sarà sempre con ottima musica, divertimento, allegria.