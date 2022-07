Sagra di San Marcello a Montorso, il programma del Ponte Cocco Beach

Una vera festa sotto le stelle, un Sentiero Natura da scoprire e cibi del territorio da degustare alla Sagra di San Marcello a Montorso Il cortile della ex scuola elementare di Ponte Cocco ospiterà gli stand con musica, drink e cibi del territorio.

Ecco il programma delle serate PONTE COCCO BEACH durante la Sagra di San Marcello

MUSIC

Sabato 23 luglio

musica tutta in VINILE, dagli anni '80 ai 2000

DJ SET BY Bianco Giovanni Gb

Domenica 24 luglio

Live Music by NuOVANTA

DRINK

aperitivi, cocktail, enoteca

FOOD

stand gastronomico con prodotti tipici del territorio, aperto per tutte le serate dalle ore 19:00

GRIGLIATA, il classico by Macelleria Ghiotto

HAMBURGER GOURMET

PIATTO FREDDO KM ZERO

New----FRITTURA DI PESCE by Pescheria Muraro

e ancora patatine, panini, e molto altro!