Da giovedì a lunedì 25 luglio 2022 si terrà la "Sagra della Maddalena" a Laverda di Lusiana con intrattenimenti musicali, escursioni, pesca di beneficenza, gonfiabili per bambini e stand gastronomico. Specialità culinarie: fritture di pesce, primi piatti, carne alla griglia, salsicce, würstel, panini onti, patatine fritte. Ingresso libero.

Sabato 23 Luglio 2022 ROCK STAR Vasco Tribute alla Sagra della Maddalena a Laverda di Lusiana (VI)

Via Laverda, 42 - Lusiana (VI)

ROCK STAR Vasco Tribute, una band tributo a Vasco Rossi che si caratterizza per l'energia e la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, grazie ad una scaletta di oltre due ore che trasmette emozioni e sensazioni molto vicine a quelle vissute in un concerto allo stadio.

Una proposta di ottimo livello che coniuga la professionalità e l’esperienza dei suoi musicisti, con la grande forza e carisma di un frontman che da molti anni interpreta il Rocker più famoso in Italia!

Il programma della manifestazione:

Giovedì

ore 20: "Cena Comunitaria" con prenotazione obbligatoria presso i negozi del paese. Menù fisso: aperitivo di benvenuto, frittura di pesce, contorni, dessert e caffè

Venerdì

ore 18: Santa Messa

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata musicale

Sabato

ore 19: Apertura stad gastronomico

ore 21: Serata musicale

Domenica

ore 8.30: 1^ Passeggiata in Vallata per le colline di Laverda di Lusiana. Percorso di 12 chilometri con dislivello di 300 metri

ore 12: "Pranzo in compagnia" dopo la camminata nello stand gastronomico della sagra.

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena

ore 21: Serata danzante con orchestra da ballo

Lunedì

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Concerto

ore 23: Spettacolo pirotecnico