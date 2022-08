Sagra dell'Assunta a Casale: specialità musso

Nel bel borgo di Casale una tipica sagra con uno stand gastronomico dalle proposte varie.

La Sagra dell'Assunta a Casale si svolge dal 12 al 16 agosto 2022.

La specialità è spezzatino di musso, un piatto tipico. Ma già dagli antipasti si nota l'impegno degli organizzatori per accontentare tutti i palati, proseguendo per i primi, poi i secondi alla griglia, contorni di stagione, polenta ai ferri, dolci fatti in casa, frittella, Casale si caraterizza per essere una sagra che ama il buon mangiare.

Il tutto sotto un fresco giardino.

Musica per giovani e non, dal country alle canzoni più famose di Ligabue.

Ferragosto in compagnia: aperto anche a mezzogiorno con la possibilità di pranzare sotto la pergola.

PROGRAMMA