Sagra del porcino, piatti a base di funghi e mercatino

L'Associazione Tonezza è in collaborazione con l'Associazione Giovani Tonezza e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 03 e Domenica 04 Settembre 2022, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale e in Via Roma dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il Mercatino della "Sagra del Porcino", che prevede il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

La "Sagra del Porcino" prevede per tutte e due le giornate la Mostra Micologica al Centro Congressi e alle ore 12:00 e alle ore 19:00 l'apertura dello Stand Gastronomico con Piatti a base di Funghi.

Sabato alle ore 21:00 Intrattenimento Musicale con il gruppo Lady Rock.

Domenica alle ore 16:30 ci sarà l'estrazione della Sottoscrizione a Premi.



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi