Sagra dei Bigoli con l'Arna a Zanè

Sagra dei Bigoli co' l'Arna si Zanè si tiene dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. Sotto il tendone troverete oltre ai Bigoli co l'Arna, musica e spettacoli per tutte le età.

Stand gastronomico con bigoli, galletto alla brace, patatine fritte, grigliata, salsicce e costine, frittelle, piatto babi, panino onto, panino con salsiccia.

PROGRAMMA

Venerdì 29 Settembre:

Ore 19:00 inizio distribuzione Bigoli co' l'arna

Ore 21:00 dj Gaggia & Visonà

Durante la serata Chiosco con aperitivi, vini doc, birra e cocktail

Sabato 30 Settembre:

Ore 19:00 inizio distribuzione Bigoli co' l'arna

Ore 19:00 Aperitivo con dj Malanga

Ore 21:30 Queen Tribute

Domenica 1 Ottobre:

Ore 8:00 Marcia Verdiana non competitiva di km 7-13-20, organizzata dal gruppo podistico G. Verdi

Ore 11:00 inizio distribuzione Bigoli co' l'arna

Ore 11:00 aperitivo con dj Mattia, trucca bimbi e palloncini FIDAS Vicenza

Ore 15:00 spettacolo con il principe Paolino - animazione per bambini

Ore 19:00 Inizio distrubuzione Bigoli co' l'arna

Ore 20:30 Starlight Band