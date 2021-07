Sacrificarte - presentazione del film corto e delle opere di Giovanni "Grey" Grigoletto

Giovanni " GREY" Grigoletto è lieto di invitarvi il 9 luglio alla serata di presentazione del cortometraggio " SACRIFICARTE" , un film di Omar CJ Neal

Per l'occasione saranno esposte le sue sculture e sarà svelata in anteprima una delle sue creazioni più grandi mai realizzate.

Durante la serata sarete accompagnati dalle performance live di Grey e degli artisti che hanno partecipato alla realizzazione del progetto "SACRIFICARTE " come Thierry Parmentier con i suoi costumi e le sue danze , Sara Segato con le sua voce e il suo teatro , Alessandro Banovich Maestro di musica, Omar CJ Neal con i suoi cortometraggi, Florencia Petronace con i suoi originali brani musicali e dalla modella che ha dato vita a uno dei sei Demonangeli : Melissa Belluzzo, in arte BlueWildAngel, che interpreterà un pezzo anni 50 di Anita O'Day dedicato all' opera che svelerò durante la serata.

L' evento è aperto al pubblico ed è gratuito

Il programma

Apertura porte ore 18 con cerimonia di presentazione e brindisi

Ore 18 45 prima proiezione del corto " SACRIFICARTE"

Ore 19 15 performance live dell' attrice Sara Segato

Ore 19 40 seconda proiezione del corto " SACRIFICARTE "

Ore 20 10 performance live di danza di Thierry Parmentier

Ore 20 40 terza proiezione del corto "SACRIFICARTE "

Ore 21 00 performance live burlesque di Blue wild angel

Ore 21 30 quarta proiezione del corto "SACRIFICARTE "

Ore 21 50 performance live

Ore 22 30 quinta e ultima proiezione del corto "SACRIFICARTE " con cerimonia di chiusura

Ore 23 00 chiusura porte

