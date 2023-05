Visita e apericena sulla terrazza della basilica per single

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un’esperienza single a 36o gradi.

L’affascinante Basilica di Vicenza si apre alla stagione estiva e offre la possibilità di godersi del panorama dall’alto. Per immergersi nello spirito di Vicenza, suggeriamo di visitare questo storico simbolo della città. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine.