Rotte enoiche a Porto Burci

4 serate degustative per 4 vitigni simbolo del nostro territorio: Garganega, Vespaiola, Tai rosso e Durella, ognuno interpretato da 4 diverse cantine per scoprirne le differenti espressioni, comprese quelle "naturali".



Martedì 31 Agosto la Durella con:

"Durello Spumante" Az. Agr. Cavazza • "IO Cloe" Cantina Tonello • "Mandegolo" sur lie" Casa Cecchin • "Hey Boy" Cantina Old Boy

Per pucciare: crostini mascarpone e mostarda



Guida la degustazione Federico Dessì, Sommelier AIS con il supporto di Alessandra Dani, appassionata



COME PARTECIPARE

Non perderti la degustazione: solo 12 posti disponibili!

Prenotati entro la domenica precedente dell'evento inviando una mail a vieniinviaggio@gmail.com oppure chiamando 3343382803

Costo: €16 a serata (60€ per chi partecipa a tutte le serate).



Il tesseramento ARCI è obbligatorio, ma non preoccuparti: potrai effettuarlo la sera stessa dell'evento.Grazie al tuo contributo sosterrai la cultura e ci darai una mano per creare altre attività come questa.

