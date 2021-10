Rocco Siffredi a Villa Bonin

A Villa Bonin torna a ballare e l'ospite d'eccezione di questo week end è la Rocco Siffredi un mito per gli amanti dei film hard.

VENERDÌ 29/10/2021 DALLE ORE 20:30 ALLE 04:00

Siffredi è un pornostar famoso in tutto il mondo, a 18 anni si arruola volontario in Marina e nel 1985 va a vivere con il fratello a Parigi dove, in un club a luci rosse, incontra Gabriel Pontello che gli apre la strada del porno. Insieme a Moana Pozzi, gira con successo il suo primo hard 'Fantastica Moana' per cui decide di partire per Los Angeles dove riesce a sfondare e negli anni '90 diviene un mito nel settore dei film hard. Dal 1995 ha sposato Rosa, la bellissima bruna ex miss Ungheria da cui ha avuto due figli. Gestisce un impero hard che ha sede a Budapest: è lui che produce e dirige i film che interpreta.

Dalle ore 20.30 aperitivo accompagnato dalle selezioni musicali dei djs.

La cena spettacolo con il grande show di: Ares Favati

Djs Main Room: Andrea Bozzi, Matteo Favaretto

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione su www.villabonin.it ed esibire il Green Pass all'ingresso

È consigliata la prenotazione tavolo cena e dopocena

INFO & PRENOTAZIONI: 393 0123 393

Special partner della serata RADIO WOW e la sua diretta.



LA CENA

Dalle ore 20.30 aperitivo firmato Martini e sfiziosi finger food da gustare nel verde di Villa.

A seguire potrai scegliere tra le proposte del menù del ristorante o tra il menù pizzeria.

Una ricca varietà di gusti e sapori, gustosi primi e secondi piatti, hamburgers gourmet, insalatone, Pokè bowl e grigliate di carne.



L’EVENTO È GARANTITO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

INFO: tel.393 0123 393

