sabato 11 MARZO 2023, ore 20:45

PIOVENE ROCCHETTE (VI)

AUDITORIUM COMUNALE

RESPECT!

concerto della Bassano Bluespiritual Band

direttore Lorenzo Fattambrini

Un nuovo progetto artistico per la Bassano Bluespiritual Band (BBBand) condotta da Lorenzo Fattambrini.

“RESPECT!”, un concerto per promuovere la cultura del rispetto, contro ogni forma di discriminazione, esclusione e violenza, in particolare quella di genere, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Rispetto deriva dal verbo latino respicere, guardare di nuovo.

Ri-spettare significa quindi guardare ancora una volta, guardare indietro, guardare meglio, rimediare anche a ciò che non si è visto. Vuol dire sapere guardare i dettagli e accorgersi di chi ci è accanto, del suo valore e dei suoi bisogni, degli effetti che ha su questa persona il nostro comportamento.

Magari per rendersi conto che questa stessa persona viene svilita, esclusa, trattata male.

È un verbo di azione e presuppone che si agisca, che si intervenga, che ci si dia da fare per l’altro, che si facciano delle cose, con consapevolezza.

I sorrisi, la gioia, la dinamicità della BBBand, formazione corale-strumentale attiva sin dal 2002, in un repertorio variegato, dal soul-gospel fino alla musica italiana, per sottolineare con forza la necessità del rispetto in ogni ambito, attraverso il prendersi cura della Vita in tutte le sue declinazioni: cambiare modo di pensare ed agire, con la convinzione che il cambiamento comincia da noi stessi, da piccoli gesti quotidiani in grado di cancellare il dolore, di sopire il pianto, di donare speranza.



