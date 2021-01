Quattro passi nella Storia: internamento e deportazione in Veneto

Nell’anniversario della partenza del convoglio che nel 1944 condusse gli ebrei arrestati nel vicentino ad Auschwitz, l’incontro intende fornire uno sguardo sulle politiche anti-ebraiche del fascismo e sui loro effetti a livello locale. La normativa produsse un sistema concentrazionario che si basava sia sui campi di concentramento sia sull’internamento nei Comuni. La nascita della RSI nell’autunno del 1943 portò alla creazione dei campi di concentramento provinciali, agli arresti e alla deportazione. In questo contesto, si capirà come il Veneto e il vicentino furono pesantemente coinvolti. "Dal rifugio all'inganno. Internamento e deportazione in Veneto", Il primo incontro è previsto per sabato 30 gennaio alle ore 17.00 sul a cura di Antonio Spinelli e Paolo Tagini, con moderatore Nicola Tonietto.

Il programma prevede Paolo Pozzato, di Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Vicenza “Ettore Gallo”, in “La leggenda di OdeSSa: la fuga dei criminali nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale” (27 febbraio);

Alessandra Vigo , Università degli Studi di Padova, in “I rimpatriati italiani della decolonizzazione1940-1975 ” (27 marzo) ;

, Università degli Studi di Padova, in “I rimpatriati italiani della decolonizzazione1940-1975 ; Andrea Martini , Istituto Veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, con la presentazione del libro “Dopo Mussolini. I processi ai fascisti e ai collaborazionisti” ( 24 aprile );

, Istituto Veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, con la presentazione del libro “Dopo Mussolini. I processi ai fascisti e ai collaborazionisti” ( ); Federico Tenca Montini , Università degli Studi di Trieste, con la presentazione del libro “La Jugoslavia e la questione di Trieste” ( 29 maggio );

, Università degli Studi di Trieste, con la presentazione del libro “La Jugoslavia e la questione di Trieste” ( ); Nicola Sbetti, Università degli Studi di Bologna, con la presentazione del libro “Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra” (26 giugno).

Il nuovo ciclo “Quattro passi nella Storia: Incontri di storia contemporanea – 2021”, promossi dal Gruppo Storia di Marostica in collaborazione con l'ISTREVI, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Vicenza, gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom o in diretta streaming sulla pagina facebook della Biblioteca Civica di Marostica l'ultimo sabato di ogni mese da gennaio a giugno alle ore 17.00.

“Conoscere la nostra storia per capire il presente è sempre stato il filo conduttore di questa rassegna promossa dai nostri storici locali che quest’anno accoglie anche illustri ospiti di prestigiosi istituti e università” dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo “Inoltre, grazie alla collaborazione con ISTREVI, gli incontri da questa edizione hanno valore di crediti formativi per i docenti. Credo sia un riconoscimento dell’alto livello della rassegna che offre importanti e qualificati approfondimenti. La realizzazione in streaming ha il vantaggio di poter raggiunger più pubblico, anche se contiamo di proporre gli appuntamenti in presenza appena sarà possibile”.

Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno online sulla piattaforma ZOOM, previa iscrizione a biblioteca@comune.marostica. vi.it e saranno disponibili in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni di Marostica. Gli eventi verranno organizzati in presenza nel caso la situazione sanitaria lo consentisse. Eventuali cambiamenti verranno comunicati tramite i canali istituzionali.

La partecipazione agli incontri è valida come corso di formazione per i docenti ai quali verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione, previa prenotazione.

Per maggiori informazioni: tel. 0424479100