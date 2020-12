Psicoterapia aperta - progetto nazionale per consulenze a prezzi accessibili

La rete Psicoterapia Aperta nasce dalla comune e consolidata prassi tra molti professionisti della salute psicologica che decidono ogni giorno e spontaneamente di dedicare parte del proprio tempo professionale, in ambito privato o nel sociale, a quei pazienti non in grado di sostenere le tariffe di mercato: famiglie in difficoltà economica, i giovani di ogni estrazione sociale senza lavoro o con lavori precari, i cittadini esclusi dal circuito lavorativo o con problematiche invalidanti, le persone comuni del ceto medio che non sostengono il costo esorbitante della vita, sarebbero fatalmente escluse dalla cura e dalla prevenzione della salute psicologica.



Per maggiori informazioni sul progetto: https://www.psicoterapia-aperta.it/

Cerca il professionista nella tua città!