Principesse e sfumature: spettacolo teatrale

Uno sguardo piccante, femminile, esilarante sui cliché di genere (e non solo). Una donna a cavallo dei 30 anni, una psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte domande: perché le donne di oggi devono essere per forza “tutto”? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come “50 sfumature di grigio” vende lo stesso numero di copie di “Don Chisciotte”? Lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità.

PRINCIPESSE E SFUMATURE spettacolo di e con Chiara Becchimanzi e con la voce fuori campo di Beatrice Burgo

SABATO 23/10 ALLE ORE 21:00 SPAZIO KITCHEN

Ingresso Interi

- Tesserati 2021/2022: 12,00 Euro

– Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022

(valida fino a tutto dicembre 2022)

Riduzioni

- Promozione Under 30: 9,00 Euro+3,00 Euro tessera 2021/2022

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2021/2022: 6,00 Euro.

E’ necessaria la prenotazione a info@spaziokitchen.it oppure con un sms al 335 5625286

Agli spettacoli si accede con Green pass