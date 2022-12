Presepe vivente a Creazzo e concerto gospel

Si celebra il Natale a Creazzo questo fine settimana, due giorni pieni di gioia e musica.

SABATO 17 DICEMBRE - “ASPETTANDO IL...” l’evento di apertura prevede dalle ore 18.30 nel salone delle Opere parrocchiali della Chiesa di Sant'Ulderico, un APERI-AUGURI aspettando le ore 21 quando in Chiesa si esibirà il Coro Gospel "ArsAmanda" (biglietti per aperitivo ed evento a 10 euro in prevendita presso il Panificio Dal Cortivo in viale Italia a Creazzo o contattando Maria Pia al ?3393983417?). Un’ora e mezza di canti che fatanno rivivere il calore e le emozioni del Natale.

DOMENICA 18 DICEMBRE dalle ore 15 il "...PRESEPE VIVENTE ITINERANTE” che animerà le strade della Collina di Creazzo. Ogni 20 minuti un gruppo partirà dal parcheggio della Scuola Sant'Ulderico per vivere uno spettacolo organizzato in 12 tappe, con la partecipazione di 100 tra attori e figuranti e magistralmente diretto dalla regista Luisa Vigolo. Un momento per rivivere la nascita di Gesù da un diverso e originale punto di vista che siamo convinti lascerà letteralmente senza parole tutti coloro che vorranno venire a vederlo. Al termine, dopo una piccola sorpresa donata dai bambini della Scuola San Ulderico per ciascun partecipante, cioccolata calda, vin brulè, panettone e pandoro per tutti. Un evento a ingresso libero.

Foto di copertina: Daniela Caminante