Pranzo di Pasqua all'Antica Trattoria ai Colli Berici

L'Antica Trattoria Ai Colli Berici ad Arcugnano invita a celebrare il Pranzo di Pasqua 2024 con un ricco menù pensato per deliziare i palati più esigenti. L'accoglienza sarà all'insegna dell'eleganza con un aperitivo di benvenuto che comprende prosecco D.O.C., cocktail analcolici, spriz Aperol e Campari.

In caso di bel tempo, gli ospiti potranno godere di un gran buffet all'aperto che include l'Isola del Rustico, l'Isola del Mondo e l'Isola dei Fritti dell'Adriatico. In alternativa, sarà servito un antipasto al centro tavola che raccoglie le varie isole.

I primi piatti saranno un trionfo di sapori e tradizione: Quadrotti di pasta fresca con erbette di campo al ragù di agnello su spuma di piselli e Rebustini Carnaroli mantecato al Vezzena 36 mesi con asparagi bianchi.

A seguire, un rinfrescante al cucchiaio di ananas e maraschino preparerà al meglio al secondo, con cosciotto di agnello disossato marinato ai profumi dell'orto e cotto a bassa temperatura, e una tagliata di angus irlandese alla brace. Contorni selezionati includono patate al cartoccio e carciofi alla romana.

Il dolce sarà una Fugassa dal forno a legna del panificio Bari accompagnata da crumble di biscotto e crema pasticceria espressa, mentre i vini saranno scelti in abbinamento dalle nostre cantine selezionate. Il pranzo si concluderà con acqua, caffè, correzioni e ammazzacaffè per chiudere in bellezza.

Per prenotazioni, è possibile contattare tramite WhatsApp o chiamata il numero 3338661692, oppure chiamare il numero 0444550061 durante gli orari dei pasti. L'indirizzo è Via Mazzanta 19, Arcugnano.

Un'occasione per festeggiare la Pasqua in un ambiente accogliente, immersi nella tradizione culinaria veneta e nella bellezza dei Colli Berici.