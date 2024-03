Pic nic di Pasquetta a Monte di Malo

Il 1° aprile 2024, il Parco Natura Aganè a Monte di Malo propone il tradizionale pic nic pasquale, dalle ore 11.

Per l'occasione, saranno disponibili diverse opzioni di Box Pasquetta, tra cui una versione per adulti al costo di 15€, che includerà una selezione di prodotti locali come la sopressa fornita da Al Rovere Azienda Agricola di Isola Vicentina, il formaggio mezzano dolce dell'Az. Agr. La Solza di Molina, il rinomato pan biscotto e la focaccia pasquale preparati dall'azienda agricola Marietta, specializzata in pane e prodotti da forno a Monte di Malo, oltre a mele dell'Az. Agr. Sartore Bio di Marano, asparagi sott'aceto di Farmon Hills e una varietà di misticanza e ovetti di quaglia, simboli della festività pasquale.

Per i più piccoli, sarà disponibile il Box Bimbi al prezzo di 10€, che comprende un panino con sopressa o formaggio, ovetti di quaglia, mela e focaccia, tutti forniti dalle stesse aziende menzionate.

Prenotazione entro il 27 marzo, con posti limitati. È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3534075698, specificando il numero di Box desiderati.

Durante l'evento, il chiosco del parco resterà aperto per l'intera giornata, offrendo bibite e birre ai partecipanti. Sarà inoltre possibile pranzare sotto ai gazebi o all'interno del Parco stesso.

Il culmine della giornata sarà alle 17.00, con un concerto live che vedrà esibirsi gli artisti Bevily Bros, Miss Chain and the Broken Heels e Silva Phill Reynolds, garantendo un finale musicale unico alla giornata di festa. Questo concerto chiuderà l'evento "Pasquetta in Fattoria", organizzato annualmente da Agritour Vi.it, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile all'insegna della musica, del cibo e della comunità.

Pasquetta24

Parco Natura Aganè, Monte di Malo