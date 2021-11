Piazzolla 'Nuevo tango' con Coro e Orchestra di Vicenza

28 novembre 2021 - Teatro Comunale di Vicenza ASTOR PIAZZOLLA - Coro e Orchestra di Vicenza

Nacque 100 anni fa il musicista argentino Astor Piazzolla a Mar del Plata, in Argentina, da una famiglia di immigrati italiani, all’età di quattro anni si spostò con i genitori a New York: proprio in questa città il giovane Piazzolla iniziò a suonare il bandoneón, una specie di fisarmonica a due mani che è tradizionalmente associata ai gruppi musicali che suonano il tango. Sempre a New York compose, undicenne, il suo primo tango, seguì le lezioni di Bela Wilda, allievo del grande pianista Rachmaninoff, e infine conobbe una delle leggende della musica tanguera di allora, Carlos Gardel.

Astor Piazzolla strumentista d'avanguardia, è considerato l'esponente più importante della musica del suo Paese ed è in generale tra i più importanti musicisti del XX secolo. Il concerto è un omaggio al "nuevo tango", fondamentale espressione popolare ed artistica dell'Argentina. In programma alcuni fra i migliori brani ideati dal compositore, fra questi: ACONCAGUA, Concerto per bandoneon solista, orchestra d'archi, pianoforte, arpa, timpani. Sul palco, grandi solisti italiani, Lycia Viganò al violino, Davide Vendramin al bandoneon, accompagnati dal Coro e Orchestra di Vicenza. Ospite d'onore della serata il soprano Ilaria Gusella. Il tutto diretto dal Maestro Giuliano Fracasso.