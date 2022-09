Pfas: un territorio violato, effetti sulla salute e le ricerche sulla riproduttiva maschile

Il secondo appuntamento organizzato dal circolo di Legambiente Vicenza, nell'ambito della rassegna "????: ?? ?????????? ???????".



Venerdì 23 settembre ci ritroveremo alle 20.45 a Porto Burci, per un focus sugli effetti dell'inquinamento da PFAS sulla salute umana.

Quali effetti sono stati provati e in corso di monitoraggio nelle zone contaminate? Le concentrazioni di PFAS nella zona rossa hanno effetti sulla salute riproduttiva maschile?

Un approfondimento a cura del dott. Vincenzo Cordiano e il dott. Francesco Bertola di ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente e tra i primi medici che si sono occupati degli effetti della contaminazione sulle persone. Il dott. Cordiano è inoltre promotore e coautore del primo e unico studio sulla mortalità nei territori veneti contaminati da PFAS.



INGRESSO LIBERO. Per prenotare: legambientevicenza@gmail.com



Per tutti gli altri appuntamenti della rassegna "PFAS: UN TERRITORIO VIOLATO", info sul nostro sito: www.legambientevicenza.it