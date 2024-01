Pescare Show 2024 in Fiera a Vicenza

Prezzo non disponibile

La principale fiera in Italia per tutti gli appassionati di pesca e nautica da diporto. Pescare Show in Fiera a Vicenza il 3-4 Febbraio 2024

Pescare Show riunisce ogni anno le maggiori aziende produttrici italiane e internazionali, i rivenditori, le scuole e le associazioni del settore pesca.

Pesca a mosca, spinning, pesca al colpo, pesca in mare, surfcasting, carpfishing, trout area, nautica da diporto e tanto altro affiancheranno anche la nuova area chiamata Innovation Ideas: l'area dedicata alle idee innovative in ambito di pesca, nautica, tecnologia, ambiente.

Pescatori, studenti, team, startup e aziende si confronteranno su progetti o idee innovative nei seguenti ambiti: pesca sportiva, nautica da diporto, elettronica, sostenibilità dell'ambiente marino, cleantech, green mobility, economia del mare, riduzione impatto delle emissioni, sicurezza, nanotecnologie, nuovi materiali, processi industriali e molto altro.

Le altre sezioni della fiera saranno: Pescare plastic free, Fly tying experience, Pesca e Nautica da riporto. Eventi, dimostrazioni live e tanto divertimento: potrai affinare anche la tua tecnica di lancio, testare i nuovi prodotti e ascoltare i consigli degli esperti. Tutto questo solo a Pescare Show!

Orario di apertura 9.00-18.00

Biglietto giornaliero online

8.00€

Biglietto giornaliero in cassa

10.00€

Biglietto ridotto

6.00€

Info https://www.pescareshow.it/it/vicenza/visita/biglietti-e-orari