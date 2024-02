Per ridere: 'Romeo e Giulietta, una storia di banditi'

«Nella bella Verona, dove poniamo la scena, due famiglie di pari nobiltà prorompono in nuova lite. E il sangue dei cittadini imbratta le mani dei cittadini.» Ci voleva la penna di William Shakespeare per raccontare il Veneto violento di fine Cinquecento. Ci voleva L’Archibugio per raccontare Romeo e Giulietta come… una storia di banditi! La tormentata e celeberrima vicenda dei giovani amanti è il canovaccio perfetto per uno spettacolo-lezione tutta da ridere. Tra una gag e l’altra, l’opera di Shakespeare diviene il pretesto per raccontare antiche storie d’amore, di crimine e di giustizia riemerse dagli archivi della Serenissima Repubblica di Venezia. Dopo il successo di Cyrano de Bergerac, la leonicena compagnia teatrale L’Archibugio torna sul teatro di casa con uno dei suoi più replicati successi.

In programma al Teatro di Lonigo il 17/02/2024 alle ore 21.

di Giovanni Florio e William Shakespeare



con Giuseppe Balduino, Giovanni Florio, Umberto Peroni, Claudia Schiavoi, Nicola Rossin, Marcel Frumusachi



produzione L’Archibugio Compagnia Teatrale



