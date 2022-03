Giornata mondiale dell'autismo: "per il blu mi tingo di blu"

Sabato 02 Aprile, presso la corte centrale del Rione Barche, si terrà l’evento Per il BLU mi tingo di BLU.

Attraverso questo evento - rivolto ai propri associati ma esteso alla cittadinanza - ANFFAS Onlus Vicenza, grazie anche alla volontà e alla co-partecipazione della Fondazione Anffas Vicenza Ferruccio Poli Onlus, intende dare il proprio contributo per far luce su questa disabilità, promuovendo il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora sono vittime le persone nello spettro autistico e i loro familiari.

Il focus dell’evento sarà la sede dell’Associazione, in Vicolo Cieco Retrone 6.

Durante l’evento, verrà presentata un’opera collettiva creata da tutte le persone del Centro Diurno di Fondazione Anffas Vicenza Ferruccio Poli Onlus, a Lisiera di Bolzano Vicentino, senza distinzione di ruoli (ospiti, operatori e dipendenti).

L’opera, dal titolo Ripetizione Evolutiva, consiste in un insieme di formelle in ceramica, sviluppate da ognuno sul tema del cavallo e realizzate in piena autonomia di manualità e di stile. Non vi è un particolare motivo per cui si è scelto questo tema. In questo caso, il cavallo rappresenta l'animale in generale e l'importanza di interagire con esso da parte di tutti, per imparare a prendersi cura di qualcuno diverso da sé. Un'espressione artistica in piena adesione alla realtà;, una sorta di filtro poetico attraverso il quale osservare, con sguardo rinnovato, più intenso e consapevole, l'Autismo.

L'anno prossimo si ripeterà la preparazione dell'opera, con un altro tema. Ed ecco spiegata RIPETIZIONE, la prima parola che compone il titolo.

Per contribuire al proseguo delle attività del Centro, quanti interverranno all’evento potranno offrire un libero contributo in cambio di pezzo dell’opera, ossia una formella.

Saranno inoltre invitati a scrivere un personale pensiero sul tema dell'Autismo su un bigliettino (realizzato in carta reciclata sempre dagli ospiti del Centro) che apporranno al posto della formella scelta.

L'opera in questo modo evolve, cambia forma e muta di messaggio, ecco perché è stata scelta la parola EVOLUTIVA.



Alcune associazioni (Società del Quartetto di Vicenza, Orchestra del Teatro Olimpico, Ardea - Associazione per la didattica museale) e attività commerciali (Bar Astra, Fioreria Linea V, Libreria Musica Musica) con sede nel Rione Barche, hanno colto l'invito a partecipare attivamente alla giornata, nell’ottica di contribuire alla valorizzazione dell'identità del luogo e sensibilizzare i presenti alla valenza storica.

Durante l’evento, i partecipanti potranno godere di un momento di autentico divertimento grazie alla Compagnia I 4 Elementi, presenti nella giornata con il loro A ruota libera, uno spettacolo con più di 500 repliche alle spalle, proposto in tutta Italia e nei principali Festival europei.

Gli ospiti potranno inoltre partecipare ai laboratori di ceramica coordinati dalla Fondazione, alla visita guidata del rione organizzata da Ardea e assistere a un momento musicale curato da Orchestra del Teatro Olimpico e Società del Quartetto.

Contribuiranno alla buona riuscita dell’evento anche i ragazzi di Interact Vicenza Berici, fondato nel 2016, un'associazione di ragazzi/e dai 12 ai 18 anni, promossa e tutelata da Rotary Vicenza Berici che funge da Club padrino e ne fornisce sostegno e guida.

L’evento ha ottenuto il Patrocinio di Comune di Vicenza e ULSS 8 Berica.



PROGRAMMA

15.00 - Inizio Evento



dalle 15.00 - Le persone che non conoscono ANFFAS Vicenza e Fondazione potranno visitare gli spazi della sede in Vicolo Cieco Retrone 6 e ricevere informazioni sulla storia/missione/servizi.

Visita guidata del Rione, a cura di Associazione Ardea

Laboratori di ceramica (3 sessioni da 40 minuti, partecipanti/sessione: n. 14) per bambini e adulti, coordinati da Fondazione e Interact Vicenza Berici.

Per i bambini è obbligatoria la presenza di un genitore.

Sarà possibile iscriversi alle visite e ai laboratori tramite modulo google (prima dell’evento) e in loco

Gli ospiti potranno visitare le sedi delle altre realtà, associative e commerciali, del rione.

Ogni realtà coinvolta nel percorso, sarà contraddistinta da un simbolo BLU.



16.00 - Spettacolo della Compagnia dei 4 Elementi (durata 45 minuti)



17.00- Momento istituzionale e presentazione dell’opera Ripetizione Evolutiva

- Saluto delle Autorità partecipanti

- Scoprimento dell’opera da parte di persone del Centro



17.30 - Gli ospiti potranno versare un’offerta a favore dell’associazione in cambio di una formella in ceramica, parte dell’opera collettiva. Verranno invitati a scrivere un pensiero su un cartellino e posizionarlo al posto del pezzo di opera scelto.



17.30 - Intrattenimento musicale a cura di Orchestra del Teatro Olimpico e Società del Quartetto



18:00 - Tempo a libera disposizione degli ospiti - Aperitivo in Blu in collaborazione con il Bar Astra



19:00 - Chiusura Evento