"Passione del Chiampo": camminata storica tra le contrade

La sezione "Sergio Caneva" dell'ANPI di Arzignano ha organizzato per sabato 9 luglio 2022 la camminata storica "Passione del Chiampo" tra le contrade di Chiampo, San Pietro Mussolino e Vestenanova, testimoni degli orrori del rastrellamento nazi fascista del luglio 1944 , che lasciò una scia di sangue e morti civili dietro di sè . Sarà l'occasione per fare memoria dei luoghi della nostra valle in cui , dal sangue di quei martiri , nacque la nostra Democrazia.

Ritrovo alle ore 8,00 alla Chiesa nuova di San Pietro Mussolino.