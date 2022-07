Passeggiata al tramonto a Lago di Fimon

Ecco una proposta ideale per le calde sere d'estate.

In un luogo che amiamo particolarmentea a cui dedichiamo attenzione, si va alla scoperta dei SUONI e delle TRACCE degli animali che vivono in questo ambiente affascinante.

Impareremo a riconoscere il canto di molti di loro e le leggende che da sempre li ospitano.

Ci immergeremo nel bosco per ascoltare e conoscere RAPACI notturni i mammiferi e gli anfibi.

Riccardo Muraro ci racconterà abitudini, segreti e curiosità dell'ambiente notturno intorno al LAGO DI FIMON.



Venerdí 8 luglio 2022.

Dalle 20:30 alle 22:30

PREZZO: 15 euro.

Ragazzi fino a 10 anni: 7,5 euro

Bambini fino a 3 anni: gratis

Sei invitato ad indossare indumenti adatti alla stagione, al clima e scarpe con suola scolpita

• si pagherà portando i soldi contati.

Livello di difficoltà: facile

Dati tecnici: lunghezza 4 km; dislivello: 100 m circa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tramite

Email a: cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico).

Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora



Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE.