Pasquetta: Pic-nic in vigna

Metti un picnic gourmet a Pasquetta tra balle di fieno sotto un cielo stellato, dell’ottimo vino, una compagnia allegra, l’atmosfera della musica, l’emozione di stare all’aperto che solo il sole e le stelle possono regalarti. Momenti unici. Tutto questo è Picnic in vigna, un’esperienza coinvolgente.

LUNEDÌ 10 APRILE 2023 DALLE ORE 12:00 ALLE 23:30

PICNIC IN VIGNA - Pasquetta con Nonin

Le vigne di Roberto

Come funziona? L'accesso all'evento è gratuito e funziona in 2 modi:

Se prenoti:

Avrai garantiti:

1) Uno spazio riservato per stendere la tua coperta e i tuoi cuscini

2) Potrai mangiare, bere e divertirti non solo negli spazi dell'evento, ma anche nel tuo spazio dedicato

3) Potrai personalizzare il tuo CESTINO DEL CONTADINO per pranzare e bere con i tuoi amici, scegliendo tra le nostre proposte. Ti basterà prenotarlo e noi te lo faremo trovare pronto al tuo arrivo.

Se non prenoti

1) Non avrai uno spazio riservato

2) Potrai ordinare il tuo aperitivo a base di vino e ottimi cocktails

3) Potrai mangiare dalle 15:30 ordinando le proposte dalla cucina

DJSET

MATTIA DUBFLUSS

FASHION MILLY vs PAPY GABRY

LORIS M

Info: Igor 3441726017, Andrea 345 1757105



Info: Igor 3441726017, Andrea 345 1757105