Pasquetta in Villa con il Veneto Imbruttito

Il 1° Aprile, dalle 11:00 alle 24:00, Villa Sesso Schiavo a Sandrigo diventerà la scenografia perfetta per "Pasquetta in Villa", un evento all'insegna del divertimento e del relax immersi nel verde. La giornata sarà animata dalla musica di Il Veneto Imbruttito, Fadò, e Yard, e offrirà una vasta scelta di cibo, drink, e momenti di svago.

Dopo le 15:00, sarà possibile accedere alla villa per partecipare al lungo aperitivo serale senza necessità di prenotare il pranzo. Le prenotazioni per la giornata possono essere effettuate chiamando il numero 3480524523.

L'offerta culinaria sarà variegata: dalla grigliata classica con salsiccia, costine, coscia di pollo, polenta e contorno, ai panini burger fatti in casa, senza dimenticare l'opzione del cestino pic-nic che include un panino con salame o formaggio, una bottiglia di vino rosso e una fetta di dolce. Per i più piccoli, sarà disponibile un piatto dedicato con wurstel e patatine fritte. Durante tutta la giornata sarà possibile gustare anche patatine fritte.

L'evento prevede anche musica con DJ set di artisti come Il Veneto Imbruttito, Ceffo da Cuore Matto, Deejay Batty da Freak / Sheky, Marco Fortunato da Freak / Sheky e Manudeejay da Fake Party, garantendo musica e divertimento per tutto il giorno.

Gli spazi verdi di Villa Sesso Schiavo consentiranno agli ospiti di rilassarsi all'aria aperta, mentre la zona bar sarà attiva per tutta la giornata per soddisfare ogni desiderio di bevande, alcoliche e non.

Saranno inoltre disponibili tavoli ristorante e tavoli con panche per chi desidera consumare i propri pasti comodamente seduti. Uno spazio giochi sarà dedicato ai bambini, per permettere loro di divertirsi in sicurezza.

L'ingresso all'evento è gratuito, ma è vietato introdurre cibi o bevande dall'esterno. In caso di maltempo, l'evento verrà annullato. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Nicola al 3480524523 o Andrea al 3481145968. Villa Sesso Schiavo si trova in Via S. Lorenzo, 7 a Sandrigo (VI), pronta ad accogliervi per questa festa privata che promette di essere un evento memorabile della Pasquetta 2024.