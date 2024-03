Pasquetta in Fattoria Val Onari

La Fattoria Val Onari, situata in Piazza IV Novembre, 8 a Pianezze, invita tutti il 1° aprile per una Pasquetta all'insegna del divertimento e del relax in mezzo alla natura, dalle 10,30 alle 21,30. L'evento è pensato per intrattenere visitatori di ogni età, con un programma che include il piacere del buon cibo e delle bevande fornite dai food trucks della Birreria "Ai Buei" e della pizzeria "Come Vuoi Tu", disponibili per tutta la giornata.

L'accesso alla Fattoria Val Onari è gratuito, e oltre ai tavoli messi a disposizione, si suggerisce agli ospiti di organizzare un picnic all'aperto per godere appieno dello scenario bucolico. Per i più piccoli, la fattoria ha organizzato, su prenotazione, un laboratorio di decorazione delle uova, aggiungendo un elemento ludico e creativo alla giornata.

La colonna sonora dell'evento sarà curata da DJ Frikéz, che con la sua musica contribuirà a creare un'atmosfera festosa. Immersa tra le pittoresche colline marosticane, la Fattoria Val Onari è un'oasi biologica dove ulivi, ciliegi, rosa canina, sambuco e un orto sinergico formano un contesto idilliaco, oltre ad essere un centro didattico dove grandi e piccini possono imparare a riconoscere e apprezzare i doni della natura.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la fattoria al numero 349 060 0620.