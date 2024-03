Pasquetta in Fattoria: pranzo, passeggiate, visite guidate e concerto finale

Lunedi 01° Aprile 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 si terrà Pasquetta in Fattoria organizzata da Agritour con il patrocinio della Città di Schio. Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria

Tre percorsi in contemporanea: scegli quello che preferisci per una passeggiata immersa nelle colline, assaggiando i prodotti delle aziende agricole in compagnia di artisti, spettacoli ed attività didattiche. Portati la coperta e goditi il picnic di Pasquetta tra prati, boschi e animali!

01. Itinerario “Le Broie” (Monte di Malo)

Ritrovo e parcheggio presso la zona industriale di Monte di Malo. Il percorso inizierà presso l’Az. Agr. Da Marietta, a 10 minuti a piedi dai parcheggi della zona industriale. Farm on Hills non sarà raggiungibile in auto!

Dalle ore 9.00 – Partenza della passeggiata

Dall’Az. Agr. Da Marietta verso l’Az. Agr. Farm on Hills.

Percorso alternativo per passeggini.

Dalle ore 10.00 – Colazione Agritour presso Az. Agr. La Gecchelina.

Succo di mela, crostino con miele o marmellata

Ore 11.00 – Attività Didattica

“Isole d’acqua”. Il valore e il rispetto dell’acqua nelle realtà agricole svantaggiate

Laboratorio per bambini a cura della Fattoria Didattica Il Brolo dal seme al frutto.

Farm on Hills e Marco Sartore interverranno sul tema.

Dalle ore 12.30 – Pranzo Agritour presso Farm on Hills.

Tagliere misto con Gnocco fritto con varie farciture.

Ore 14.00 – “Parole Spaesate” Spettacolo musicale con Diego Dalla Via e Valincantà.

02. Itinerario “El prà dea Guardia” (Ca’ Trenta di Schio, San Vito di Leguzzano)

Ritrovo e parcheggio presso l’Azienda Agricola Maistrello Stefano, Ca’ Trenta e limitrofi. Si sconsiglia di raggiungere la Fattoria ai Capitani in auto a causa della carenza di parcheggi!

Dalle ore 9.00 – Partenza della passeggiata

Dall’Az. Agr. Maistrello Stefano verso Fattoria ai Capitani.

Percorso alternativo per passeggini.

Dalle ore 10.00 – Colazione Agritour presso Apicoltura Leguzzano.

Succo di mela, crostino con miele o marmellata

Ore ore 11.00 – Attività Didattica

“Alla scoperta degli alimenti delle vacche”. Percorso sensoriale e creativo.

Laboratorio per bambini a cura della Fattoria La Greppia.

Dalle ore 12.30 – Pranzo Agritour presso Fattoria ai Capitani.

Tagliere misto con Gnocco fritto con varie farciture.

Ore 14.00 – Meek Hokum in concerto

Blues/Folk/Americana in Fattoria!

03. Itinerario “Le Fosse” (Monte Magrè di Schio, Valdagno)

Ore 9.00: ritrovo e parcheggio al Passo dello Zovo. Si sconsiglia di raggiungere l’Agr. Al Ranch in auto a causa della carenza di parcheggi!

9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30: Partenze programmate delle passeggiate guidate

Percorso alternativo per passeggini

L’itinerario sarà fruibile solo con una visita guidata del percorso accompagnati da una Guida ambientale escursionistica.

4 partenze scaglionate prenotabili: ore 9.00 – 9.30 (posti esauriti) – 10.00 (posti esauriti) – 10.30.

Attenzione: il percorso non è percorribile in autonomia!

Colazione Agritour presso Az. Agr. Tiglio e Quercia.

Succo di mela, crostino, ricotta e miele

Attività Didattica “Il mondo delle api”

Attività Didattica “Fossili e Minerali”

Ore 11.00 – Attività Didattica “Gli animali della Fattoria”

Laboratorio per bambini a cura dell’Agriturismo Al Ranch.

Dalle ore 12.30 – Pranzo Agritour presso Agr. Al Ranch.

Tagliere misto con Gnocco fritto con varie farciture.

Dalle ore 14.00 – Animazione itinerante con musica medievale, rinascimentale, popolare, folk e danze popolari.

Concerto Finale con Miss Chain & Phill Reynolds

BEVILY BROS

Ore 17.00 – Parco Natura Aganè

Via Vanzi, Monte di Malo (VI)

Concerto country rock

Sono un duo formato da Phill Reynolds (Silva Cantele) e MIss Chain (Astrid Dante, dei Miss Chain & The Broken Heels) che propongono canzoni country e rock anni 60.

Miss Chain

Astrid Dante, è cantante e chitarrista. Con i Miss Chain & The Broken Heels (inizialmente suo progetto solista), propone musica garage e power pop.

Phill Reynolds

Musicista folk e blues, oltre a Phill Reynolds, Silva Cantele ha altri progetti come “Hearts Apart” e “Miss Chain And The Broken Heels”.

BIGLIETTI

Biglietto di ingresso unico “all inclusive” su prenotazione:

14,00 € adulti

8,00 € bambini (fino ai 6 anni di età)

Il biglietto comprende: colazione, pranzo, didattica, visita guidata, spettacolo e concerto finale con Miss Chain and Phill Reynods BEVILY BROS.

Bevande non incluse.

INFO, DETTAGLI E PRENORAZIONI (fino a Sabato 30 Marzo) su https://www.agritour.vi.it/event/pasquetta-in-fattoria-2024/