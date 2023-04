Pasquetta in Brenta a Tezze con ampio stand gastronomico

I gruppi A.N.A.-A.I.D.O.-R.D.S. di Tezze Sul Brenta in collaborazione con il Comune di Tezze sul Brenta e la Pro Loco di Tezze sul Brenta, son felici di annunciare la tradizionale "PASQUETTA IN BRENTA" presso il parco dell'amicizia di Tezze sul Brenta.

PROGRAMMA:

>Ampio spazio divertimento

>Ricco stand gastronomico per tutta la giornata, grigliata, primi, panini, bibite, caffè (possibile usufruire anche dell'eventuale asporto)

>Ore 12:00 PRANZO con posto riservato SU PRENOTAZIONE (il biglietto per il pranzo comprende anche il pass per il parcheggio al parco dell'amicizia).

LUNEDÌ 10 APRILE 2023 DALLE ORE 12:00 ALLE 17:00

Pasquetta in Brenta 2023 - Tezze sul Brenta

Parco Dell' Amicizia Tezze Sul Brenta

>La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo!

>Info e prenotazioni:

Ketty Ferraro 345 263 6957

Luca De Vicari 339 176 8500

Elia Borso 346 1458282

Doriano Dolzan 333 381 6856