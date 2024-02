Pasquetta a Barbaran 2024 3^edizione

Ritorna la terza edizione di Pasquetta a Barbaran in compagnia nel verde dei Colli Berici.

Lunedì 01 Aprile a Barbarano Mossano in via Zonato partenza con due percorsi naturalistici guidati e al ritorno pranzo con menu fissò con pasta, grigliata mista di carne, dolce, bevande incluse

Percorso di 10 km circa con guide, difficoltà media ( i percorsi saranno attivati con tre partenze e tre guide)

Percorso di 5 km circa con guida aperta a tutti ( unica partenza)

Si chiede adesione entro il 28 Marzo e prenotazione pranzo con caparra al numero 377 3255140 che verrà spiegato le modalità di caparra ( € 10,00)

Per informazioni marce ed eventuali altre info su pranzo al seguente numero 377 3255140!!



LE PRENOTAZIONI AL PRANZO SARANNO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI!!!