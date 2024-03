Pasquetta a Barbaran 2024

3^ edizione di Pasquetta a Barbaran

01 Aprile 2024

In questa giornata verranno proposte varie partenze con due percorsi naturalistici nei Colli Berici

Percorso di circa 10 km con difficoltà media (adatto ad un pubblico preparato) in questo percorso avremmo a disposizione due/tre partenze in base al numero di partecipanti in modo che ogni gruppo non sia numerosissimo, passeremo per i Mulini di Mossano per raggiungere tantissimi altri luoghi di interesse.

Percorso di circa 5 Km con difficoltà facile ( adatto a tutti)



Per prenotazioni pranzo e camminate telefonare allo 377 3255140