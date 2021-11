“Pane e castagne”: omaggio a Rigoni Stern

Indirizzo non disponibile

Venerdì 5 novembre, alle 20.30 in auditorium comunale, Marano Vicentino ricorda Mario Rigoni Stern nel centenario dalla nascita con lo spettacolo “Pane e castagne”, scritto da Roberta Tonellotto con le musiche di Lunaspina: un viaggio fatto di musica e racconti attraverso il pensiero dello scrittore asiaghese.

L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa culturale Cinema Campana, Lunaspina musica e teatro aps e Fita Veneto.

Si consiglia la prenotazione in Biblioteca civica: tel. 0445.598861 Per partecipare è necessario il Green Pass.

Lo spettacolo

L'osteria all'Antico Termine è uno di quei luoghi dove, per chi ascolta con il cuore, ogni angolo racconta una storia. Nelle sere d'inverno, quando tutto tace e anche i rumori del bosco sembrano essere addormentati dalla neve, all'osteria il fuoco del camino si anima, la tavola è preparata con polenta e funghi e i vecchi amici si ritrovano per parlare di boschi e di alpeggi. Ed è da qui che parte la nostra storia. Sono molti i visi che incontreremo. Il sergente Cenci che tra sigarette e sorrisi stringe amicizia sul Don, Giacomo e le sue stagioni e il suo amore per Irene, Tönle il vecchio contrabbandiere che con le sue rughe profonde e il carattere duro ci insegna l'importanza della libertà, ma anche storie di animali e boschi. E poi Mario, voce antica, che scrive “di storie che dovrebbero essere dimenticate”.

Sul palco un'attrice e sette musicisti. A supportare l’interpretazione si affianca quindi la musica, con canzoni principalmente di Francesco De Gregori. Un connubio perfetto a sottolineare ciò che Stern racconta.