Domenica pomeriggio al Centro Commerciale PALLADIO di Vicenza, dalle 15.00 alle 19.00, un evento TOTALMENTE GRATUITO dedicato al mondo del Cosplay!

L'evento non sarà solo un Contest, ma troverete un Cosplay Show, un Green Screen a vostra disposizione, una postazione Make Up e Fondali fotografici a tema!

COSPLAY CONTEST e REGOLAMENT

https://www.epicos.it/regolamento-cosplay-contest/

ISCRIZIONI:

E' necessario pre-iscriversi online attraverso il pulsante "PRENOTA UN POSTO" su questo evento rispondendo alle domande richieste.

In seguito, direttamente sul posto la conferma e la consegna della traccia audio dalle 15.00 alle 17.00 presso il desk di Epicos (porta con te un'immagine stampata di riferimento, non obbligatoria).

ore 17.00 inizio COSPLAY CONTEST

CATEGORIE PREMIATE:

- 1 classificato

- 2 classificato

- Miglior Gruppo

ore 18.30 PREMIAZIONI

DOMENICA DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00

Palladio Cosplay Contest

Centro Commerciale Palladio

Che cos’è il Cosplay

Il termine Cosplay, nato dall’unione delle parole inglesi “costume” e “play”, sta a significare l’identificazione nel proprio personaggio favorito, che sia un eroe degli anime (cartoni animati), dei manga (fumetti) o dei videogiochi, cercando di imitarne gesti e comportamenti, e soprattutto indossando un costume, normalmente auto-prodotto in casa, identico a quello portato da colui che si vuole impersonare, possibilmente corredato dagli stessi accessori, quali armi, anelli, scettri e così via. Il termine “cosplayer” indica invece colui o colei che pratica il cosplay.